獨／女星憂遭影射花名冊內 她痛瞧「要我花5萬開記者會」

前「酒國名花」凌威威憑著亮麗外型，1995年參加環球中國小姐選拔，獲得第6名佳績。而後進入演藝圈，原本前途一片看好，豈料，竟疑遭捲入「跨國賣淫」風暴，多年後雖還她公道，但至今仍讓她留下不少陰影。凌接受《中時新聞網》訪問，憶起當年某同門女星(以下稱Y女星)，擔心遭影射在「花名冊」內，要求她花5萬元召開澄清記者會。

凌威威多年前遭捲入疑「跨國賣淫」風暴，雖多年後還她公道，卻留下不少陰影。(照片/游定剛 拍攝)

當年用本名「謝伊琪」出道的凌威威，演藝之路並未順遂，多半接演類戲劇及零星通告，後來憑著犀利、敢言的作風，在談話節目，甚至出版《葳力四射》等大爆酒店秘辛，因而聲名大噪，當時遭影射的名人各個人心惶惶。

回憶起當年出道時，凌威威氣憤表示，那時剛選上中國小姐就有花名冊，某同門Y女星擔心遭波及影響名譽，經紀人要求凌自掏腰包花5萬元召開澄清記者會，凌更透露，根本想太多，以Y女星剛出道中性的外型，是不可能被放在花名冊裡。不過，凌質疑，簽給經紀公司，開記者會又要自己掏腰包，違約解約又要花百萬，那我簽約幹嘛?最後給了10幾萬了事，事後回想，根本是Y女星和經紀人想噱我一筆吧！

凌更談到，曾與Y女星拍同一檔戲，她總是開一台小名車，印象中有次，某天炙熱正午時，來到新店烏來山坡邊取景，在四處完全無遮蔽物狀態下，不想用亂完成的妝髮，便和Y女星借坐車內吹冷氣，卻遭對方以車會沒油回絕，凌馬上回「不然我貼妳五百、一千，讓我吹個冷氣」Y女星則回嗆「那是我的車我不要，我怕沒有油，反正不要就對了。」令凌更憤怒的是，當換我上戲時，Y女星就直接進車內180度躺平休息吹冷氣。

嚥不下這口氣的凌威威，隔天霸氣拿現金買一台日系車款，開車行的友人聽聞凌遭欺負，每天都幫換不同高級名車代步。而Y女星看她每天換新車，態度突大轉變向她表示，其實我是為妳好，像我們家也算有錢，不是買不起名車給我，Y女更狠嗆「我爸爸說做人要低調點，不要像妳這麼招搖，小心被搶劫。」

(中時新聞網)