美國高官近來接連訪台，台美關係推向新高點，前北約最高盟軍司令、退役美國海軍四星上將斯塔夫里迪斯（James Stavridis）認為，中國大陸若對台有軍事行動，他認為美方雖會有軍事援助，但不太可能採取海軍封鎖和地面部隊部署，因這可能會導致大國戰爭。他甚至示警：美國若在外交上承認台灣，台灣終將成為戰爭的「原爆點」。

香港媒體《中評社》提及斯塔夫里迪斯25日在《日經亞洲評論》發表的「如果美國承認台灣會發生什麼？」斯塔夫里迪斯在該文針對最近不斷傳出升級美台關係的論調，坦言不管誰在11月美國大選勝出，華府都有誘惑靠近台灣，甚至考慮正式承認台北。他卻示警說，這將對美中關係產生爆炸性影響，並可能引發北京對台灣全面進攻，事態會很容易失控，導致美國對北京攻台行動做出軍事回應。

斯塔夫里迪斯甚至提醒，美國可能會採取更多激怒北京的行動，包括新的高官訪台、將更先進戰鬥機部署到關島等，這些行動可能會讓大陸相信現在是採取更多對台軍事行動的時候了，特別是如果美在11月大選後出現一段混亂期的話。

斯塔夫里迪斯認為，中國大陸的軍事行動，除了上周戰機跨海峽進入，其他軍事行動可能還會包括，在台灣附近海域舉行大規模軍事演習；針對台灣主要社交網路的網路攻擊；在台灣出現「潛伏細胞」，製造混亂；台灣附近海域潛艇活動增加；以及對金門、馬祖和澎湖等小島的軍事打擊等。

斯塔夫里迪斯預期美方對此的因應，可能會有支持情報行動的組合；在聯合國的外交抗議；譴責中國大陸的全球影響力運動；對中國大陸的經濟制裁；還有美國對台的直接軍事援助，以及從關島、甚至台灣基地起飛的美國防禦空中打擊。不過，美軍不太可能採取海軍封鎖和地面部隊部署，因為這可能會導致大國戰爭，這也是雙方都試圖避免的。

斯塔夫里迪斯直指，美國在外交上承認台灣，將給美中、也會給台灣帶來不可預測、極其危險的後果，台灣最終將成為這場戰爭的「原爆點」。因此他希望兩邊不會把所有人都推向那種令人擔憂的結果。

(中時新聞網)