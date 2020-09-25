YAHOO網路投票。(圖/翻攝自 YAHOO)

共機接連擾台，讓台海近日情勢緊張，24日清晨有多架軍機高速掠過台北市上空，隆隆聲響引發民眾恐慌，紛紛疑惑地問「是中共打過來了嗎？」國防部也緊急說明，是國慶的預演。不過，一份最新網路投票結果則顯示，大多數人仍舊對此事感到十分緊張。

針對民眾對戰機掠過台北上空感到緊張，國防部24日表示，這是配合今年國慶活動的預演，請大家「麥緊張」；並預告國慶日當天，國軍將有精彩的空中表演科目。

網路媒體《YAHOO》近日以「清晨軍機轟隆隆劃破台北天空，如果聽到軍機聲，你會不會緊張？」為題進行網路投票，投票時間為9月24日至29日，僅過了一天，就吸引超過萬名網友投票。

截至目前為止，對此感到超級緊張的網友有40.9%；有點緊張的為25.1%；不太緊張的有13.1%；一點都不緊張18%，另外則有2.9%的人沒有意見。值得注意的是，參與這個網路投票的網友有超過4成來自北部。

此外，這份投票還詢問網友，是否感受到共機擾台的威脅，以及對國軍保衛國家安全有沒有信心。結果顯示，認為共機繞台有威脅和沒有威脅的網友大略持平，但有45.4%的網友對國軍是否能保衛國家感到非常沒信心。

(中時新聞網)