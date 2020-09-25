大陸澎湃新聞25日報導，今年在馬來西亞舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議，將首次以視頻方式舉行，針對台灣將積極爭取由蔡英文視頻參與，中國外交部發言人汪文斌25日在主持例行記者會時強調，台灣當局企圖藉APEC做文章搞突破，完全徒勞。

中國外交部例行記者會上有記者提問，據報導，受新冠肺炎疫情影響，今年的APEC領導人非正式會議將首次以視頻方式舉行。台灣當局表示將積極爭取由蔡英文視頻參與。詢問中方評論。

汪文斌表示，「中國台北」（台灣是以「中華台北」名稱加入APEC）在一個中國原則下以地區經濟體身分參與亞太經合會議。無論APEC領導人非正式會議以何種方式舉行，「中國台北」派代表參與必須符合亞太經合會議相關諒解備忘錄和慣例。這是「中國台北」參與亞太經合會議的重要政治前提。在這個問題上，中國大陸的立場十分明確、堅定，任何方面都不要抱有幻想。台灣當局企圖借機做文章、搞「突破」完全是徒勞的。

據了解，亞太經合會議（APEC）會員定位為「經濟體」，在1989年成立，台灣以「中華台北」名稱於1991年成為正式會員加入，雖然如此，受到各方壓力、事涉敏感，台灣歷任總統始終無緣出席領導人會議，蔡總統上任後，陸續指派親民黨主席宋瑜、台積電創辦人張宗謀代表與會。

(中時 )