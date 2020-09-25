「公門之中好修行，特別是警察幾乎是24小時的工作！」陳其邁用台語說，「嘸暝嘸日、無論透風落雨，別人休息，阮在做工作，別人在過年，阮都沒放假」，強調警察是非常辛苦的工作，希望員警找回過去當警察的初衷，勉勵警「接地氣、保家衛國、讓市民安心」。(劉宥廷攝)

高雄市長陳其邁相當重視警察作為要讓民眾有感，25日更親自主持市警局新、卸任分局長、大隊長交接典禮，陳其邁致詞表示，希望警方不要墨守成規，在維護治安、道安都要與時俱進，並勉勵警要接地氣。

9月初高雄14歲少女失蹤案件，高雄警察第一時間發揮警察保姆、愛護市民的精神，打破過去慣例，全力協助讓少女平安返家，陳其邁除表達肯定及致謝之意，也告訴警察同仁在各自崗位上不必太墨守成規，要以人民安全為首要優先考量，不論在犯罪偵察還是治安工作推動，須精益求精、與時俱進。

陳其邁指出，警方該怎麼做就怎麼做，執行勤務以市民的權利為最大考量，同時遵守相關法律規定及注意員警的人身安全。而在交通安全方面，陳以去年A1車禍死亡數字是血淋淋的教訓為借鏡，隨即請副市長林欽榮對易肇事路段，成立交通安全推動小組，從路面、號誌、法制到勤務執勤，也拜託員警共同維護整體交通安全。

「公門之中好修行，特別是警察幾乎是24小時的工作！」陳其邁用台語說，「嘸暝嘸日、無論透風落雨，別人休息，阮在做工作，別人在過年，阮都沒放假」，強調警察是非常辛苦的工作，希望員警找回過去當警察的初衷，勉勵警「接地氣、保家衛國、讓市民安心」。

(中時 )