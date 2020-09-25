花蓮市南京街老舊鐵皮木屋今凌晨傳出火警並向附近木屋延燒，所幸及時撲滅。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市南京街今凌晨傳出惡火，巷弄內3間木造鐵皮屋，因屋內堆放大量木材，火勢迅速蔓延，消防人車迅速趕抵現場，將火勢控制，過程中一度傳出有一女性住戶受困，後來她回到屋現場，才知道有事外出，不過飼養的3隻狗，已有一隻葬身火窟。

值得一提的是，消防局第一大隊副大隊長吳佳奇說，3戶中有1戶，消防局曾裝設港天宮捐贈的住警器，大火初始，住警器因濃煙而作動，鳴笛示警並播放「火災、發生火災、快跑」，讓兩名住戶順利逃出。目前全縣有2萬9千多戶裝設住警器，以獨居、偏遠、低收入戶為主要裝設對象，提醒民眾還是要加裝住警器，維護居家安全。

花蓮市南京街170號-172號巷內3間木造鐵皮房屋冒出火煙，消防局據報擔心有延燒的可能，動員警消、義消50多人，以及15輛各式消防車灌救，消防人員入屋搜尋後，確認沒有人員受困。不過有一戶飼養了3隻狗，其中1隻疑被濃煙嗆死，女飼主掩面痛哭。

花蓮市公所則在第一時間啟動「安心為您」緊急應變SOP機制服務，3間火災戶分別為周先生一家4口、黃先生一家2口以及1位獨居的林姓阿嬤，目前已協助安排周先生一家人安置港天宮，林姓阿嬤與黃先生則暫住親友家中。

(中時 )