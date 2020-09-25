台北市交通局預計明年在大同、萬華區試辦500座智慧停車柱，編列高達1.92億的8年連續性預算，議員許家蓓25日質疑，過去試辦狀況連連，卻因市長柯文哲一聲令下要求先試驗再滾動修正，交通局即倉促把預算送議會，她不滿市府把民眾當白老鼠，質疑公帑恐付諸流水。交通局回應，市府買服務，業者須達到標準、保證妥善。

北市力推智慧停車，在路邊停車格試辦智慧停車柱，透過車牌辨識，自動偵測車號及停車時間開立電子停車單，不需要人力開單。

許家蓓今在議會交通部門質詢指出，7月中柯文哲在市長室會議裁示智慧停車「先試驗再滾動式修正」，短短1個月後，交通局即編列8年連續性預算，規畫明年在大同、萬華區建置500座智慧停車柱。

她表示，根據交通局過去試辦評估報告，車柱尚未普及，造價仍相當高昂，單支約10萬至20萬不等，遇接電問題要跟台電協調，使用電池則需每周更換，號稱不需人工開單，但只要天候、光線影響辨識度，一樣要派專人校正與維修，另大同、萬華即使裝設500格智慧停車柱，仍有3000多格車位須人力開單，無法節省太多人力成本。

許家蓓不滿說，只是因為柯文哲一聲令下，就趕鴨子上架把預算送到議會，在智慧停車柱有這麼多問題的情況下推動計畫，根本把民眾當成實驗白老鼠，公帑恐怕也會付諸流水，她認為，智慧停車是正確的方向，但請市府以最謹慎態度面對。

對此，交通局長陳學台回應，市府用買服務方式，由廠商負責建置車柱、維護及開單，未來與業者簽約時，契約會要求業者滿足市府要求與標準、保證妥善。

(中時 )