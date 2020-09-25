真的是捶心肝！一名人妻表示，自己懷了2胎老公只有在初期陪她產檢過幾次，沒想到日前卻得知老公竟載著「好友的老婆」去醫院產檢。氣的她打電話質問，為何要載別人去？沒想到老公竟回「朋友老婆大身大命(身懷六甲)，妳比較粗勇。」荒唐回應讓她氣炸。

這名人妻透過好友在臉書社團「爆怨公社」上委屈說道，得知自己老公要載好友老婆去產檢，讓她立刻打電話詢問，「為什麼要你載？」而電話那頭只簡短回應，「他老公要加班。」接著繼續追問後老公竟回應，「她現在大身大命。」立刻讓她怒火中燒，質問老公，「我之前懷孕2次你陪過幾次，後面都是我一個人開車去！」

對於妻子的憤怒，老公卻是冷淡回應，「妳比較粗勇。」氣的她回嗆，「對啦！別人比較嬌貴！」原以為老公會就此讓步、安慰她，沒想到對方卻是一頭掛斷電話，讓她又氣又委屈。

這名人夫誇張行徑讓近萬名網友憤怒，「顧別人的老婆要幹嘛，太誇張！」、「其實最氣的是自己的孩子老公不陪產檢，陪別人就這麼歡喜甘願。」也有不少網友懷疑，「有綠光罩頂的感覺」、「誇張！是否該懷疑孩子是不是他的。」更有嗆辣網友給出建議，「我會打給對方的老公告訴他，你老婆要我老公陪產，你知道這代表什麼意思嗎？」

(中時新聞網)