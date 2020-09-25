農田水利會將於今年10月1日改制為農田水利署，從民選改為官派。嘉南農田水利會成立自救會日前聲請定暫時狀態假處分，要求禁止成立水利署、移轉水利會財產及水權給國家，但台北高等行政法院認為，《農田水利法》根本還沒施行，尚未產生任何公法上的法律關係，今裁定駁回，可抗告。

立法院今年7月三讀通過《農田水利法》修正案，水利會10月1日起改制為公務機關水利署，會長一職從民選改為官派，資產及負債由國家概括承受。自救會9月1日聲請定暫時狀態假處分，請求禁止財產移轉水利署、禁止成立水利署執行與水利會相同的業務、禁止將水利會水權過戶給國家、禁止水利署及其所屬農田水利處掛牌辦公。

北高行認為，《農田水利法》尚未施行，自救會就主張不予適用，認為有違憲等事由，但行政訴訟是針對具體事件所適用有效的行政法規審理裁判，尚未施行的法律不會因公法上法律關係而產生爭執，進而形成具體的行政訴訟事件，故認定自救會聲請無理由，裁定駁回。

(中時 )