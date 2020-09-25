在智慧型手機的普及與金融科技的快速發展下，行動支付業者持續提供民眾全新的金融服務體驗。LINE Pay、一卡通及中國信託銀行三方聯手，率先啟用LINE Pay串接中信銀My Way數位存款帳戶開戶服務，便利民眾透過LINE Pay Money電支平台及可直連銀行端進行線上開戶並完成約定連結銀行存款帳戶(Account Link)，LINE Pay成為行動支付市場第一家提供直連數位帳戶開戶服務的業者。

LINE Pay及一卡通公司為提供民眾更便利、更直覺式的全方位行動支付體驗，攜手中國信託銀行，共同開發直連串接銀行數位存款帳戶開戶服務。LINE Pay用戶可以透過LINE Pay Money的「儲值」功能，選擇「銀行帳戶」後，於新增銀行帳戶列表點選中國信託銀行的「我要開戶」，即可快速直連My Way數位存款帳戶進行線上開戶流程，完成開戶作業後，LINE Pay Money的約定連結銀行存款帳戶即同步完成設定。為便利民眾生活，LINE Pay及一卡通公司積極廣邀各銀行加入直連數位存款帳戶開戶服務，預告第二波聯邦銀行及台北富邦銀行就將加入，用戶都可透過LINE Pay完成開戶。

LINE Pay Money 銀行開戶、綁定可一次搞定。（一卡通提供／黃慧雯台北傳真）

以往民眾欲開立新的銀行帳戶，需本人攜帶證件前往實體銀行門市辦理開戶，礙於實體銀行門市營業時間及排隊等候時間，增加民眾開戶的困難度及意願。現在透過LINE Pay Money電子支付平台直連銀行數位存款帳戶並進行線上開戶，不需再前往不同業者介面開戶，一舉解決民眾的痛點，民眾所需的金融服務只要利用手機中的LINE Pay就能輕鬆完成。

LINE Pay及一卡通公司表示，行動支付市場日益活絡，期待各電子支付業者及各大銀行結盟開發直連數位帳戶開戶服務，讓金融服務的面向更廣，服務更到位，帶給民眾全新且便利的金融服務體驗。

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