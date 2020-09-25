高雄市長陳其邁撩落去「過乾癮」示範滑水。（柯宗緯攝）

高雄與桃園市締結「雙潭」MOU，訂定各送1萬旅客目標，力拚國旅觀光。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁（中）25日合體桃園市長鄭文燦（左二）一同拚觀光，攜手搶攻國旅市場。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁（前排中）25日合體桃園市長鄭文燦（前排藍衣）一同拚觀光，攜手搶攻國旅市場。（柯宗緯攝）

國旅大爆發，為搶攻國內市場。高雄、桃園各有蓮池潭、龍潭景點，兩市旅行公會締結「雙潭」MOU，互相引客1萬名，祭出消費優惠及抽大獎，目標明年底達成，可望創造1億元產值，高雄市長陳其邁與桃園市長鄭文燦25日合體見證，還撩落去陸上「乾」玩水。

陳其邁指出，兩市合作整合資源，做大市場規模、活絡國旅市場，從10月1日至明年12月31日止，桃園市民到高雄旅遊，在蓮池潭周邊20多間標示優惠識別店家，出示桃園市身分證可享9折以上優惠；高雄市民到桃園觀光，在龍潭周邊店家也享有購物優惠。

鄭文燦表示，雙城互惠交流主題為「雄愛七桃」，兩邊約定好，要各送1萬人到對方城市，旅行公會也準備了優惠，包括500元伴手禮，希望在國旅大爆發時，彼此攜手拚觀光，他也打算再加碼優惠。

觀光局長周玲妏說明，桃園市民在蓮池潭優惠商家，同日消費累積滿2000元，可獲500元蓮潭福袋，限量300份，包括火獅餅、景點微型積木、i-Ride飛行劇院體驗門票好禮三選一，更有限量一卡通、咖啡掛耳包等，還有近40家旅宿提供住宿優惠，桃園旅客入住享9折以上；另崗山之眼、壽山動物園、旗津貝殼館等景點門票0元。

這次多家左營區優質商家及民宿參與優惠活動，包括百年歷史的中外餅鋪、高雄市古厝文化協會、高雄市舊城文化協會、正信堂國藥號、蓮潭滑水主題樂園、老左營汾陽餛飩、泮咖啡、芒果咖秋、老克勒旗袍咖啡、留小燈藝術眷村民宿、美麗時光民宿、阿婆家眷村民宿、蓮潭國際會館、小寶米粉焿、永吉楊桃湯、眾惠包子麵食館、永豐花生糖、龔家楊桃湯、黑竹牌食品行、傳香飯糰、菜市仔嬤-左營汾陽餛飩、劉家酸白菜火鍋二館等，都提供9折以上購物或住宿優惠。

這次高雄特別為桃園旅客準備超值大福袋，袋內更有價值超過3,000元住宿抵用券、還有機會抽到超過10張免費住宿券，包括單人房、印水涵觀景旅館80坪豪華水漾套房、御宿商旅、美麗四季集團旅館等等。

(中時 )