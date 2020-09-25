築間幸福鍋物歡慶十周年慶，特別於9月25日當天舉辦大方送活動，更同步推出四款全新鍋底。（馮惠宜攝）

中秋、雙十連假接踵而至，坊間知名餐廳聚餐訂位幾已達8成滿，業者也在此時紛紛推出新菜吸引主顧客回流，其中築間鍋物推出4款全新鍋底，以及全新升級版菜單。而今年1月進軍台中崇德商圈的Bistro 88 Light則增加可分享的豬肋排等新菜色以及多款蔬食餐點。

由於新冠肺炎疫情，國人出國旅遊受限，台灣島內遇連續假期不但風景區出現報復性出遊人潮，餐飲業者節日訂位也都提早發酵，業者策略也就擺在更新菜單，讓消費者有更多選擇，並藉此吸引主顧客多次上門。

以食材新鮮、高CP值平易近人消費模式的築間幸福鍋物，925歡慶在台營運滿十周年，特別砸佰萬元大手筆從加拿大空運活龍蝦，並於9月25日當天在全台62家分店舉辦大方送活動。更同步推出四款全新鍋底：包含粵式胡椒豬骨湯、九葉青花椒湯、秘煉老熬牛髓湯、海鮮干貝湯；其中，「九葉青花椒」特地選用中國四川地區的青花椒、雞湯及數十種特選香料調製，入口後卻帶有香、麻的味覺刺激，尾韻還有一股淡淡檸檬香氣慢慢湧上。

台中公益路名店：Bistro88今年一月在崇德路三段、山西路口開設Bistro 88 Light，挾本店高知名度，雖碰上疫情影響，還是穩定成長，並且發現家庭聚餐需求較不受景氣與疫情影響；該店也在9月順勢推出多款新菜單，包括炭烤BBQ風味蜜漬豬肋排、舒肥雞胸番茄莎莎捲餅、墨式莎莎蕃茄中卷、人氣蒜香奶油烹煮蛤蠣等適合多人分享的菜色，並且引進未來肉推出蔬食活力大早餐等多款素食餐點。

(中時 )