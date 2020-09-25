兩岸情勢緊張，又有軍機往台灣方向飛來，據記錄軍事飛行器等動態的推特(Twitter)帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）顯示，有2架美國空軍的B-1B槍騎兵戰略轟炸機自關島安德森空軍基地起飛後，傳正朝著台灣方向飛來。

美軍2架B-1B超音速「槍騎兵」戰略轟炸機，航跡圖。(圖/翻攝自 「飛機守望」（Aircraft Spots）)

飛機守望指出，2架B1B轟炸機起飛後，就朝向西北方向飛向，預計未來動向可能飛抵南海或東海。且2架美國空軍KC-135Rs加油機在空中進行燃油料補給作業。

30多年來，B-1B槍騎兵(Lancer)是美國遠程戰略轟炸機部隊的重要組成部分，它能夠攜帶大量的精準飛彈與傳統炸彈，以超音速的性能，隨時隨地向世界任何地方的戰場，提供陸上友軍的密集火力支援。

第一架B-1B在1984年10月問世，性能符合需求，隨後進入量產，於1986年10月1日正式服役，而最後一架B-1B是在1988年5月2日交付。B-1B擁有近50項飛行世界紀錄，包括速度、有效載荷、飛行距離和爬升時間。目前美國空軍有62架在服役中。B-1B在美國空軍內部的綽號是「骨頭」(The Bone)，原因是B-1可以寫做B-ONE，讀音就是Bone。

(中時新聞網)