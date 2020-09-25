第20屆臺巴（巴拉圭）經濟合作會議於9月24日以視訊方式召開，由經濟部部長王美花與巴拉圭工商部長克菈梅（Liz Cramer）共同主持，雙方針對貿易、投資、行動遊戲、人力培訓、標準及中小企業等領域之議題交換意見，並簽署標準檢驗技術合作意向書。

克菈梅部長於開幕致詞中首先表示，臺巴經濟合作會議至今已舉辦20屆，為雙邊合作與交流之重要平臺，強調臺灣係巴國重要友邦，特別在面對疫情嚴重影響巴國經濟情況，盼我國能協助巴國度過此一難關，最後感謝我國珍視兩國邦誼，協助巴國牛肉輸臺及巴國微中小企業發展（服飾加工及馬黛茶）計畫，除深化臺巴經貿關係。

王美花致詞時亦指出，巴拉圭為我國重要的邦交國，即使因Covid-19疫情關係，雙邊經貿交流仍持續前進。去年會議後臺灣積極落實推動具投資利益的產業赴巴國投資，在後疫情時期，全球產業鏈都在重整以展現彈性及韌性，期待巴國在投資政策上展現彈性，充分瞭解並回應臺商投資需求，共同因應世界經濟變局。臺巴科技大學於2018年成立後，對巴國產業升級及培訓科技人才作出重大貢獻，未來也將成為兩國產業合作之橋樑。

在貿易方面，我國加強採購巴國牛肉，自巴國進口牛肉金額自2006年114萬美元成長至2019年6,451萬美元，成長高達55倍，本（109）年已成為臺灣第2大牛肉進口來源國；未來並將持續透過每年舉辦之國際食品展及赴巴國農產品採購團等活動協助巴國農產品拓銷。臺巴產業結構呈現互補關係，許多潛力合作項目亟待雙方積極發掘。

本屆會議獲致多項成果，包括我方協助培訓行動遊戲人才及中階經貿官員關務及中小企業能力，以及就吸引我商（包含旅巴西臺商）赴巴國投資、深化雙方外貿及標準檢驗暨微中小型產業合作等議題達成共識，未來臺巴兩國落實執行會議決議，將可促成經貿及產業合作商機，並達到鞏固邦誼目標。

為加強雙邊標準檢驗合作，會議上雙方採異地簽署標準檢驗技術合作意向書，承諾未來合作協定將透過研習、經驗分享及訓練專家進行雙方交流，並共同舉辦品質基礎建設活動以推展雙邊合作計畫。

巴拉圭位於南方共同市場中心，擁有豐富農產資源，適合發展高附加價值之農產品加工業。巴國為臺灣企業開拓中南美洲市場之最佳門戶，根據我駐巴拉圭經濟參事處統計，截至2020年9月止，我商在巴國投資38件，投資總額為1億5,735萬美元，主要投資產業包括：塑膠製品、機車內胎、百貨業、食品業、貿易業及資通訊等。

(工商 )