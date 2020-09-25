德國車廠寶馬（BMW）與兩家美國子公司24日（周四）同意支付1,800萬美元罰款，針對美國監管機關指控浮報業績一案進行和解。

美國證券交易委員會（SEC）自2019年底向寶馬啟動調查。該機關表示，寶馬連續5年在美國揭露不實的零售業績資訊，並且藉此在美發行債券向投資人籌資約180億美元。

SEC指出，寶馬自2015到2019年間浮報美國零售銷量，利用這手法讓實際零售銷量與內部目標的差距縮小，同時「維持在豪華車同業中的銷售領先地位」。

SEC表示，寶馬與子公司將共同支付罰金，強調由於該車廠在調查過程高度配合，是減輕罰金的原因。

SEC執法部門主任艾娃奇恩（Stephanie Avakian）指出，寶馬透過一再揭露錯誤訊息，讓投資人對於該車廠在美的零售業績與美國市場消費者對寶馬汽車需求有錯誤的認識，藉此在美國籌措資本。

飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）和其美國事業在2019年9月也因虛報美國業績一案，同意支付4,000萬美元罰金與SEC進行和解。當時飛雅特克萊斯勒表示，已重新檢討和改善銷售呈報流程，同時也承諾將加強控管。

(工商 )