偏鄉地區教育資源缺乏，近年來是民眾相當重視的議題，安泰銀行長期致力於偏鄉弱勢兒童的關懷，用行動力深耕社會公益，9月24、25日在台北101的一樓大廳，攜手台北101、法國巴黎人壽、旺旺友聯產險等，為非營利組織台東「孩子的書屋」，舉辦「孩有未來」愛心市集義賣活動及秋季音樂會。

安泰銀行表示，該行2017年起推出「孩有希望」關懷兒童系列性公益活動，今年以「愛，無所畏」為主軸舉辦「孩有未來」秋季音樂會，揪大樓房東、租戶夥伴一起響應，在「最高公益平台」台北101一樓大廳舉辦。音樂會由「孩子的書屋」樂團拉開序幕，歌曲傳遞出對「孩子的書屋」創辦人陳爸的回憶。不僅給予當地孩子支持與陪伴，提供育成計畫，並帶動社區發展，所發揮出的綜效讓我們相當感動，也希望這次的合作，能幫助他們募集更多的資源。

安泰銀行指出，這次活動特別邀請台北101、法國巴黎人壽及旺旺友聯產險共襄盛舉，台北101為全台最高公益平台，多次倡議、行動「揪」大家一起參與多場教育座談會，發揮社會正向影響力。法國巴黎人壽不僅是安泰銀行的產品策略夥伴，也是台北101租戶，更是社會公益的積極投入者。

法國巴黎人壽強調，該公司員工每年可享有一天有薪公益假，主要是鼓勵員工積極投入社會公益，公司長期投入社區關懷、理財教育及環境保護等公益活動，未來也將持續用愛關注這片土地。

台北101說，101可成為最大策展平台，符合公司的期許，這次活動就是企業與非營利組織合作的最大實踐，也是房東與租戶一同投入公益活動的完美結合。

安泰銀行補充說明，「孩子的書屋」日前成為該行「公益存款」27家愛心合作夥伴之一，「孩有未來」公益活動將持續至今年10月16日，在全台50家營業據點展開，邀請該行客戶將愛心化為行動，支持捐款、支持響應「孩子的書屋」商品，及支持購票參與10月17日陳爸紀念音樂會。

(工商 )