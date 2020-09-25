90 歲母親在火車站夜宿1宿，奔波360公里只為到台東東成技訓所見服刑兒子一面，母親老淚縱橫感謝所方，她說「或許已等不到兒子出獄」。

這名90歲母親24日中午從台中出發，夜宿屏東火車站，25日清晨搭上第一班前往台東的火車，迫不及待趕到台東東成技訓所參加懇親活動，帶著老花眼鏡的母親提著飲料、水果和麵包進到會客室。

64歲兒子早已在會客室等待，所方因應武漢肺炎而設置防疫措施，母子只能隔著桌子會面，舞台上，節目表演相當熱鬧，台下的母親吃力地聽兒子說話，兒子時而站起身子雙手搓揉母親臉龐，拿出衛生紙幫母親拭淚，母親戒指鬆動了，兒子趕緊幫忙套牢。

懇親會結束時，兒子將母親帶來的飲料、麵包送還母親，希望母親帶回去在路上吃，母親搖搖頭，希望兒子留下，叮嚀兒子，不用擔心她，只希望兒子早點出獄。

技訓所人員表示，這位母親已高齡90歲，兒子64歲因毒品案被判刑18年4個月，目前還有13年刑期，母親憂心等不到他出獄，台中往返台東360公里，還得在屏東火車站過一夜，常言「母年100歲常憂80兒」，看了令人鼻酸。

東成技訓所人員接受電話訪問時說，母親離開時，再度落淚，感謝技訓所給了這次懇親機會，讓她和兒子見面，母親說「她這把年紀了，或許，這是最後一次和兒子見面」。

東成技訓所表示，收容人中秋節面對面懇親會活動，雖有武漢肺炎，但在眾多防護與準備之下，讓在所收容人感受期待已久的親情溫暖。這次活動計有收容人121人及家屬292人，合計413人參加。

(中時 )