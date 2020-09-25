旅日婆婆（左）在台走失，結果兒子竟然與派出所所長是同學。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

真的是命運之神安排！高市三民第二分局民族路派出所長楊增平，日前接獲報案，有名老嫗疑似迷途立即前往處理。經通報老嫗家屬到所內，才發現原來她的羅姓兒子，竟是所長的國小同學，彼此寒暄幾句後，羅男便把媽媽帶回家裡，結束這場迷途驚魂。

警方表示，這名 73歲張姓老嫗當天在河堤南路靜思堂前徘徊，警方從張婦所攜帶之證件，獲悉她長期居住日本埼玉縣，因新冠肺炎疫情及思念家鄉之情，近日返回台灣居住，怎知於早上出門散步後，因許久未回台灣再加上年事已高，找不到回家的路。

所長與老嫗相談日本文化，問出居住地及家屬聯絡方式，順利通知家屬至所帶回，沒想到羅姓兒子到派出所時，所長一眼認出竟是國小同學，兩人意外在派出所開同學會，張婦及其家人皆向警方的熱心協助、積極聯絡表達感激之意。

警方呼籲，建議可替家中長者申請「防走失安心手鍊」，社會局提供本市曾罹患失智症、智能障礙、精神異常及常有走失傾向或曾走失者之市民，憑據相關證明並備妥個人證件便能申請，隨時配戴於手上以預防。

另，家中長輩如高齡且有失智情形，應避免讓其獨自出門，且須在身上放置證件或手機，若失去聯絡也不要慌張，可向警方報案由警方協尋。

(中時 )