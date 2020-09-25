副總統賴清德(前排中)25日至屏東大學參與南科產學協會會員大會，更以「大南方驕傲」為題進行演講。(林和生攝)

副總統賴清德25日至屏東大學參與南科產學協會會員大會，更以「大南方驕傲」為題進行演講，他強調，受到去年中美貿易戰及今年新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈重新洗牌，南台灣占有天時地利人和，必須掌握機會、及早因應。

賴清德指出，過去5、60年，北部兼顧台灣經濟發展責任，土地用完，水電也飽和了，但由於全球產業鏈改變，讓擁有土地、水電、人才的南方城市出現機會。

從台南一路南下，包括台南科學園區、中科院南部院區、路竹科學園區，一直到屏東，擁有台積電、華邦電、日月光等科技產業，產業聚落發展已是現在進行式。

新南向政策成功關鍵在南台灣城市發展，至於關鍵中的關鍵就是交通問題，從高雄機場與港口的交通建設，近幾年將投入約1000億經費，會是未來與國外聯繫的門戶。

由於工業4.0正如火如荼展開，全球智慧化時代來臨，正式進入五Ｇ運用，未來有這麼大的想像空間，政府現在該做的事情就是鬆綁法令，勇於跟產學研攜手合作，打造生活的新境界。

(中時 )