副總統賴清德25日至屏東大學參與南科產學協會會員大會，更以「大南方驕傲」為題進行演講，他強調，受到去年中美貿易戰及今年新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈重新洗牌，南台灣占有天時地利人和，必須掌握機會、及早因應。
賴清德指出，過去5、60年，北部兼顧台灣經濟發展責任，土地用完，水電也飽和了，但由於全球產業鏈改變，讓擁有土地、水電、人才的南方城市出現機會。
從台南一路南下，包括台南科學園區、中科院南部院區、路竹科學園區，一直到屏東，擁有台積電、華邦電、日月光等科技產業，產業聚落發展已是現在進行式。
新南向政策成功關鍵在南台灣城市發展，至於關鍵中的關鍵就是交通問題，從高雄機場與港口的交通建設，近幾年將投入約1000億經費，會是未來與國外聯繫的門戶。
由於工業4.0正如火如荼展開，全球智慧化時代來臨，正式進入五Ｇ運用，未來有這麼大的想像空間，政府現在該做的事情就是鬆綁法令，勇於跟產學研攜手合作，打造生活的新境界。
(中時 )
#賴清德 #屏東大學 #南科產學協會會員大會
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。