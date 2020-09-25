台灣其實有許多默默做善事的人，往往很難被看見，「關懷台灣文教基金會」分享一則暖心故事，一名獨居在台北市的李姓男子日前過世，李男的哥哥幫他處理後事時，發現弟弟有100萬保險金，受益人就是「關懷台灣文教基金會」，將保險金全數捐出做公益的暖舉，讓網友直呼「有洋蔥」。

「關懷台灣文教基金會」在臉書發文，表示接到一名李姓男子的電話，對方表示獨居的弟弟不久前過世，幫他整理遺物時，發現有100萬的保險金，要捐給「關懷台灣文教基金會」，李男也希望可以幫過世的哥哥完成遺願。

獨居的李男，因為個性沉默寡言，且相當憨厚，自從父母過世後，更少與人互動，甚至連笑容也不常見了，一個人住在7坪的小套房，靠著打工過生活，一點一滴存下積蓄，日子倒也過的非常簡樸，想不到這個月12日，李哥哥接到警察通知，說李男已經過世。

李哥哥透露，弟弟遺屬交代後事一切從簡，「與其鋪張不如捐獻公益」，李哥哥自認相當汗顏，不過他也受到弟弟感染，除了原本的100萬保險金外，李哥哥也捐20萬，期許與哥哥的愛可以散播出去，如同「關懷台灣文教基金會」形容，「在他封閉的孤幽心靈裡，堅毅的善念閃亮奪目」。

(中時新聞網)