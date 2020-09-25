高市三民第二分局鼎山派出所巡佐翁宗平、警員林鴻輝於日前15時許接獲報案，稱雄工校門口前有名迷途老人拖著行李箱需要協助，巡邏中的巡佐翁宗平眼尖發現符合特徵的老翁，並主動向前關心詢問。

警方經詢問，阿伯清楚地向警方表示，自己僅外出購物並未有迷途情事，並能清楚說出自己的相關年籍資料，巡佐翁宗平發現其行動不便且手上拿著登山杖，加上當時下著雨，便熱心的要載陸姓阿伯，但他笑聲開朗地婉拒，表示他僅僅是因為耳朵受傷造成自己走路無法平衡，偶爾會摔倒但還能照顧自己，不用浪費社會資源，巡佐翁宗平見其登山杖上貼有家人電話，便熱心撥打聯繫，經確認無異常狀況後，提醒阿伯注意天雨路滑，自己外出要特別小心。

隔了半小時後，巡佐翁宗平再次撥打阿伯家人電話，確認是否已安全返家時，家人發現仍未返家，在第一時間也擔心起來，主動到大樓管理室等候，約過5分鐘左右，阿伯才緩緩平安返家，當他們得知警方貼心的舉動時，除回電報平安感謝警方的熱心外，事後更在鼎山所的臉書粉絲專頁貼文讚許，感謝處理員警的舉動，讓他們對於現在人民保母的印象大大改觀。

(中時 )