Global Mall新左營車站3樓新櫃adidas outlet 全新開幕，鞋款單一價1

高雄Global Mall新左營車站，周年慶前夕大改裝，打造為全台唯一車站型OUTLET，繼潮流服飾50％ FIFTY PERCENT OUTLET近期開幕，現再添一新櫃「adidas OUTLET」正式開幕，共有上千品項服飾、鞋款5折起。

同時歡慶全館改裝，搶先預熱周年慶，祭出會員獨享優惠，即日起至10月18日推出會員獨享三重回饋，包括「全館滿3,000元送200元」、單筆消費滿500元「天天抽500元禮券」、「週週抽SWITCH Lite」，以及加入APP會員即可贈爭鮮迴轉壽司乙盤，消費越多中獎機會越高。

adidas outlet 正式開幕 上千品項5折起、精選商品3折起

Global Mall新左營車站新櫃adidas outlet全新開幕，近百坪的時尚店面，備有超過上千種鞋款、機能運動服飾及各式運動用品，新櫃開幕折扣超優惠，現場推出多款鞋款、服飾5折起、鞋款單一價1,490元起、衣服2件3折出清以及零碼鞋2雙3.8折，喜歡運動潮流感的消費者，可趁機搶一波。

因應後疫情時代，健康更顯重要，運動配備必須先備好，愛慢跑的消費者，可以選擇adidas慢跑鞋Ultraboost系列，兼具靈活、輕量、舒適的選擇，原價5,990元，優惠價3,590元；或選擇ASWEERUN 跑鞋，採用透氣輕量的網布鞋面，避震讓每一步都更加舒適，原價1,990元，優惠價1,490元；女孩不能錯過的白色休閒鞋「Stan Smith 休閒鞋經典款」，簡潔平滑的全白皮革造型，原價2,790元，優惠價1,650元。

歡慶改裝開幕，優惠一波波，搶在周年慶前加碼推三重好禮犒賞會員，即日起至10月18日，第一重「全館滿3,000元送200元」，全館當日累計消費滿3,000元即可獲得100元電子禮券及100元餐飲抵用券；還推有大回饋，iMall會員單筆消費滿500元，連續25天可享「天天抽500元禮券」及「周周抽SWITCH Lite」價值超過6,000元。加入APP新會員，還可獲得爭鮮迴轉壽司單盤兌換券乙張。

10月中秋連假活動接力登場，10月1日中秋節當天，邀請闔家同歡舉辦「吃月餅大胃王PK賽」一起大啖美味月餅；10月2日則有中秋親子闖關賽，親子攜手挑戰趣味的闖關遊戲；10月3日由棉花糖姐姐一起DIY；10月4日用DIY課程做收心操，親子一起動手做可愛造型的皂黏土，

(中時 )