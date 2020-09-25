台南市中西區一家老牌美語補習班近日遭爆出小一男童連續3個月遭罰站，家長退費後上網指控，台南市教育局與社會局25日聯手前往稽查，依照業者說詞無不當管教狀況，持續連繫家長出面釐清實際情況。

台南市1名小學一年級男童3個月前到中西區一家老闆補習班上課，家長發現孩子不愛到補習班，近日接送時，才發現孩童遭罰站，一問之下，得知小孩幾乎上課以來，每天都遭老師罰站，氣得退費，並在臉書社團粉絲頁發文控訴「我們家長繳錢不是去罰站的」求公道，但隔日又撤下訊息。

補習班涉嫌不當管教，台南市教育局與社會局25日立刻聯手稽查，業者向台南市教育局表示，當事學童上課經常不專心，教師每次上課發現孩童不夠專注，就會要求孩子罰站，惟每次罰站都沒有很久。

稽查人員聽取業者說詞後，因為當事學童已退費不再前往上課，目前聯繫不到家長說法。

台南市社會局表示，依照業者說法，並未違反兒少法4條的不當管教，但稽查人員會持續聯繫家長，希望有雙方說詞，釐清真相。

台南市教育局表示，若社政人員查證屬實，會依照補教法召開「不適任人員認定委員會議」，依情節裁處當事老師，並登錄在全台不適任教育人員系統。

(中時 )