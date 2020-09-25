楊鎮浯縣長跨海赴雲林縣了解契作高粱生長情形之二。（金門縣府提供）

金門酒廠與雲林縣斗南鎮農會契作由農委會台南區農業改良場成功育成，具需水性少、出酒率高和酒質佳等特性的新品種高粱「臺南7號」、「臺南8號」，可望於10月間進行首次收成。縣長楊鎮浯今（25）日跨海現勘農作環境，希望未來2縣進一步加強農業交流。

楊鎮浯今率同金酒公司董事長李增財、建設處長文水成、農試所長楊慧明赴雲林縣斗南鎮農會視察，並與雲林縣長張麗善對談未來合作事宜。

縣府表示，農委會基於水資源的合理分配，鼓勵南部區域種植稻米的農民轉作節水作物，台南區農業改良場也成功育成「臺南7號」、「臺南8號」2款高梁品種。今年6月農委會副主委陳駿季專程到金酒公司，希望建立台灣高粱生產供應鏈，由金酒公司契作高粱，農委會輔導雜糧集團，共創台灣與金門高粱酒品牌。

楊鎮浯縣長一行先到斗南鎮農會精米工場參觀，了解該會的田間管理、自動化管理、烘乾儲存及加工品管方式。斗南鎮農會表示，此次栽種高粱約30公頃，除了有產銷履歷外，而且屬糯性高粱品種，需水性、田間管理成本少，收成後釀酒出酒率高、酒質佳，未來應可加強合作推廣。

楊鎮浯表示，雲林縣為台灣雜糧重要的生產基地，此次與雲林縣交流收穫良多，雙方在活化農地使用、減少地下水抽用，以及產出優質高粱酒，取得可觀的成果，未來2縣長期合作部分，還有需要農委會政策支持的地方。

(中時 )