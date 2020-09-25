新竹縣政府警察局25日舉辦「卸、新任局長交接典禮」，由縣長楊文科親自主持，在內政部警政署副署長蔡蒼柏監交下，新任局長吳敬田從原局長黃家琦手中接過印信，宣誓就職。吳敬田歷任豐富，擅長各項危機處理，未來將掌管全縣治安。

吳敬田為中央警官學校戶政系50期畢業、台北大學公共行政暨政策研究所碩士，先後擔任南投仁愛分局長，及宜蘭礁溪、宜蘭、羅東分局長，也曾任基隆市警局一分局長、台北市警察局文山第二、士林、信義、中山分局分局長，及警政署保安組長、保安警察第三總隊主祕、民防指揮管制所所長等職務，內外勤經歷豐富。

楊文科也讚許吳敬田曾任9任分局長，對處理陳情、維安經驗豐富，也具有溝通協調、危機處理能力，相信能共同為竹縣治安努力。楊文科也讚美黃家琦，任內治安評比良好，破獲多起環境保護相關案件，以及攔阻詐騙等，還有建置「竹北市錄影監視暨雲端智慧影像分析系統」，相信他未來調任桃園市政府警察局主任秘書，必能勝任。

(中時 )