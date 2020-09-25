野柳石光-夜訪女王即將於9月27日至10月4日強勢回歸、華麗登場再現江湖。（北觀處提供）

野柳石光-夜訪女王即將於9月27日至10月4日強勢回歸、華麗登場再現江湖。（北觀處提供）

10月3日晚間7時登場的「女王音樂會」，邀請主播岑永康主持。（北觀處提供）

10月3日晚間7時登場的「女王音樂會」，邀請主播岑永康主持。（北觀處提供）

以往在每年四月份舉辦的「野柳石光，夜訪女王」活動，2020年上半年因疫情關係延至下半年辦理，女王在休養生息之後的初秋季節裡，野柳石光-夜訪女王即將於9月27日至10月4日強勢回歸、華麗登場再現江湖，晚上以光影特效展現野柳蕈石群及女王頭的奇幻美景！

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處邀請民眾來體驗夜間北海岸光影奇岩與悠揚音符裊繞的音樂饗宴。

為振興國旅觀光市場，今年「夜訪女王」將以免費贈票方式入園，活動期間民眾只要憑109年9至10月統一發票2張，即可兌換入園券，發票將轉贈給新北市公益機構。

10月3日晚間7時登場的「女王音樂會」，邀請主播岑永康主持，知名台客天王陳昇、美聲天后周蕙、國立臺灣交響樂團青年弦樂團及小提琴康妮媚演出，跨界的古典弦樂風，加上台客風的雙重饗宴，將讓參與民眾迎著海風，徜徉在悠揚的樂音中，歡度中秋連假。

10月3日音樂會活動已全數額滿，現場無開放購票，因應民眾的熱烈反應，北觀處再加碼回饋，在園區內第一區的觀海木棧平台，增設大螢幕區實況轉播音樂會的現場實況，當晚開放前200位民眾免費入場體驗夜間女王音樂饗宴，17時30分開始排隊領取號碼牌，18時30分開放入園，沒抽中音樂會門票的民眾也歡迎現場排隊領號碼牌入場。

今年岩石光影區域規畫「俏皮公主」、「女王頭」燈區，活動時間從18時30分至21時，每30分鐘呈現光影燈光秀，讓參觀民眾能在海浪、奇岩、燈光及音樂中感受「石光交響曲」的魅力，讓民眾可以在最佳的觀賞高點鳥瞰，或近距離觀賞各區蕈狀岩、海蝕溝岩壁及野柳地景在燈光照映下的美景，此外還有特別加碼，運用第一區廣場的大岩壁做為螢幕，配合光影設備，演出「野柳異想世界」，將野柳地質公園的演化過程，完整的呈現在遊客眼前。

北觀處張振乾處長表示，自2018年野柳地質公園以「夜間光影岩石」為主軸，配合海浪、漁火等元素為背景，在野柳地質公園內裝設光影，展現獨特的「夜間地質美景」環境，讓遊客有機會感受海天一色的夜景，享受海邊吹來的晚風，這種令人終身難忘的體驗，一炮而紅的成為北觀處年度招牌活動，今年雖受疫情影響延後辦理並縮小規模，但以「免費」夜間入園鼓勵民眾至北海岸旅遊，欣賞野柳夜間之美，進而帶動在地觀光產業。

新空間公司總經理楊景謙表示，活動期間，園區採總量管制，另配合防疫政策，女王音樂會採實名制登記，並須配戴口罩入場，邀請民眾中秋連假至野柳地質公園體驗不一樣的野柳之夜。

(中時 )