中秋節即將到來，內門區公所結合社會企業皇成物流公司關懷轄內社區關懷據點及弱勢家庭，捐贈急難救助金及實物銀行物資等給長輩們及弱勢族群，讓他們能夠在佳節感受關懷的溫暖。

高雄市已邁入高齡化社會，其中以偏鄉地區因青壯人口外移，獨居老人比例偏高，因此，高雄市政府鼓勵各人民團體開設各類照顧據點。

內門區即有木柵、三平、內門、內東、觀亭、溝坪等6個社區發展協會以及內門老人福利協進會、觀音亭長青協會等共8個據點，每個據點藉由舉辦各種課程吸引長輩們參與，讓據點也成為長輩們樂活與學習的場所，同時能兼顧關懷照顧長輩們健康狀況。

據點同時包含了共餐服務，由專人針對長者所需營養規劃菜單、烹調，讓長輩們在據點共餐吃得健康，但因各據點取得資源有限，有鑑於此，內門區長陳景星再次偕同多次捐贈內門區弱勢的社會企業某物流公司，於中秋節前夕再次關懷長輩，致贈各據點物資，希望讓社區長照服務更加周全。

陳景星表示，除捐助據點之外，同時也以白米及急難金方式致贈區內實物銀行，讓弱勢族群在中秋節前夕備感社會關懷及溫暖。

(中時 )