長澤雅美曾與RADWIMPS主唱野田洋次郎傳出閃婚緋聞。(取自野田洋次郎IG)

日本女星長澤雅美2016年來台出席記者會。(本報系資料照)

日本33歲女星長澤雅美，擁有天使臉孔與深藏不露的F乳身材，當年憑著日劇《求婚大作戰》中的經典婚紗扮相，奠定其女神地位。曾經與演藝圈中多位男星傳出緋聞的她，近日更被日媒曝光私下真心話，間接澄清了2年多前與搖滾樂團RADWIMPS主唱野田洋次郎緋聞，也讓網友看了哈哈大笑，直呼女神也太直接。

長澤雅美外型亮眼，當然追求者也多多，曾與傑尼斯天團「嵐」成員二宮和也、伊勢谷友介、林志玲老公Akira等男星傳出緋聞，2017年還一度盛傳將與唱紅動畫《你的名字》主題曲的RADWIMPS主唱野田洋次郎閃婚，最終沒有下文。

不過日前就有日媒披露長澤雅美對於與野田洋次郎傳出緋聞，私下的真心話。據知名人士透露，長澤雅美看到雜誌上關於自己與野田的戀情報導，相當直接地否認：「沒有的，沒有的，那張臉我不行的。」

長澤雅美戀情深受外界關注，其實她最新的緋聞對象是56歲作家兼演員Lily Franky（中川雅也）。據悉，長澤雅美上個月與Lily Franky被撞見在一家高級牛排店的VIP包廂約會談情，有傳這段父女戀已長達4年之久。

長澤雅美2011年因合作舞台劇《Crazy Honey》與Lily Franky結為好友，她曾在節目上大方承認在演藝圈最了解她的藝人就是Lily Franky，不僅什麼事都會和對方說，有困擾的時候也會找對方商量。

(中時新聞網)