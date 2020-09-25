義守大學原住民族學院為了歡迎新鮮人，舉辦別開生面的迎新祈福儀式，這也是原民學院每年歲時祭儀活動的首場，共有超過260名貴賓及師生與會，出席學生均穿著代表族群身份的傳統服裝，一同歡慶屬於自己的日子。

迎新儀式中邀請桃源區高中部落耆老游仁貴，以拉阿魯哇族的傳統祈福禮揭開序幕，期許藉由祖靈庇佑，祝福今年的原住民新生未來四年順利平安。

接著，原民學院學生與拉阿魯哇族人共同吟唱古調，為了學習傳統文化與古調，學生們特別趁暑假前往部落「取經」，並在祈福活動展現共學成果，以回應祖靈的祝福。

義大校長陳振遠勉勵原民生，指義大擁有637位原民生，包括20位醫學系公費生，期許學生將傳統文化底蘊與科技發展融合一體，善用科技傳承文化，鍛鍊成為兼具傳統與現代的優秀青年。

原民學院院長趙仁方表示，拉阿魯哇族於2014年正名獨立為第15族，族群人數雖不多，卻展現對族群文化保存與傳承的高度認同，並積極投入文化復興，這股精神值得師生效法。

趙仁方說，今年迎新活動採用拉阿魯哇族的古調與祈福儀式，也是展現學校對原民文化保存與傳承的重視，義大目前是全國原民學生最多的大學，期許原民學院像一個大家庭，互相陪伴成長。

(中時 )