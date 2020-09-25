中信兄弟拿到上半季冠軍，不過下半季近況不佳，目前戰績在落後集團，表現不好讓總教練丘昌榮直言這樣拿不到總冠軍，丘總賽前語重心長，表示球隊整體心態要盡快調整好，不能只滿足於上半季奪冠，他強調責任在於他，也引用陣中洋投雷艾斯的話來警惕全隊。

中信兄弟團隊投球、打擊表現在下半季都有下滑，其中得點圈打擊狀況差，2成97是4隊最慘，丘昌榮說，「下半季很多地方沒做好，偶爾幾場有不錯表現，但多數比賽真的做不好，心態還要調整。」丘總表示，其他3隊處於拚季冠軍的狀態，不過兄弟拿到門票卻保持在調整狀態，想要贏球跟一定要贏球是有差別的。

「上半季拿到門票，對我們也是考驗，相信球員還是很怒力，如何盡快在剩下10多場回到狀態很重要，但到目前為止還是沒做好，沒有在下半季帶好球隊，不管如何責任在我。」丘總賽前語重心長。

丘總引用日前差點投出完封勝的洋投雷艾斯的一句話，「雷艾斯說那句話很好，你以為你夠了，但棒球之神總會扯你一腿，我也跟大家說，雷艾斯年紀不大卻有這種體悟，給選手、教練很好的提醒。」

丘總強調棒球永遠不能滿足，也舉例陣中資深選手周思齊，即使已39歲不過今年還是有強打表現，「思齊雖然只打指定打擊，但有空的時間都在鍛鍊自己，沒有付出哪來的收穫。」丘總賽前相當自責，「當總教練沒有督促好球隊，不管怎樣還是我的責任，（下半季）現在才19勝，不好就是不好，沒有藉口。」

(中時 )