為讓臺商瞭瞭解全球經商趨勢，掌握中國大陸投資環境變動及因應之道，經濟部投資業務處訂於9月25日假桃園市舉辦「2020兩岸投資經營環境研討會」，以「投資臺灣新商機」為主題，邀請產官學界共聚研商，提供與會臺商對於國際情勢面、經營面及投資面等多面向之因應策略，以趨吉避凶掌握時機，強化企業的永續競爭力。

近來中國大陸的土地、人力等生產成本不斷提高，在經商環境制度面變革如環保法規執行趨嚴、推動多項稅制改革資訊不公開透明且履有矛盾等，使得大陸的投資環境變動激烈，臺商在中國大陸經商日益艱難，如何因應時局變化同時掌握新的商機，成為當前最重要課題。

經濟部表示，近年來中國大陸經商環境變化極大，投資環境日益惡化，美中貿易戰的深度和廣度日益擴大，再加上今年COVID-19（武漢肺炎）導致廠商供應鏈傳輸受阻等因素影響，臺商普遍有轉移或建立備援生產基地的規劃。經濟部已朝兩方向，協助臺商有秩序的轉移或建立備援生產基地，廠商若願回臺灣轉型升級者，本部將從土地、水、電、人才等方面去幫助解決問題及由投資臺灣事務所提供投資服務，以加速廠商回臺投資；廠商若因勞工密集之需，本部也會協助廠商布局新南向國家。

政府為推升經濟動能，在新冠肺炎和中美貿易戰重創全球經濟之際，推出「投資臺灣三大方案」優惠，只要有意回臺或在臺加碼投資的根留臺灣廠商、中小企業等都可適用。另為有效服務廠商，更成立「投資臺灣事務所」，提供在臺投資廠商「專人」「專案」「專責」的單一窗口投資服務，經濟部鼓勵與會臺商善用政府服務，以加快在臺灣的投資時程。

研討會針對臺商關切的議題進行規畫，首先由桃園市政府經發局分享桃園市目前重大經建計畫衍生的投資商機，讓與會的臺商企業瞭解更多桃園的投資機會。此外，研討會並安排國內知名智庫進行精闢的專題演講，包括由中華經濟研究院副院長王健全，剖析在COVID-19（武漢肺炎）及美中貿易戰等全球變局下，臺灣產業未來發展新方向；工研院產科國際所組長賴英崑，則探討如何善用我國產業政策，尋找產業新興商機，強化企業的韌性及競爭力。最後由資誠聯合會計師事務所副總經理鮑敦川，說明臺商企業需瞭解的租稅趨勢及因應策略。

研討會總計吸引超過60多位臺商企業代表與會，政府將持續提供中國大陸經商資訊及策略，以利廠商掌握趨勢，提升競爭力。除桃園場次外，近期亦將再規劃於臺北、臺南籌備兩場座談會，提供臺商企業瞭解中國大陸經商環境變動現況，以及投資臺灣新商機，讓更多臺商瞭解在臺灣投資的安全性與未來性。

(工商 )