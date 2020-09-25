儘管全國社會組籃球賽25日男子組最後1場賽事，「阿虎」洪志虎所效力的牛旋風，雖以55比86慘遭完成社會組4連霸的匯盛國際修理，阿虎仍有全場3投3中、2罰2進，貢獻8分、4籃板、1助攻與1抄截，表現確實相當完美穩定。

就像洪志虎在他臉書上所說的，從沒打過HBL、UBA的他，堪稱素人中的素人，可以獲得這次參加社會組籃球賽機會，已讓他相當感激，就算外界對他的認識或了解，不是前中華隊國手「小胖」洪志善的哥哥，就是璞園男籃的資深管理。

洪志虎雖然身材條件並非很出色，但他擁有不錯傳球視野與內線攪局能力，讓他能在不少「菜市場盃」大殺四方，甚至拿下大三元(得分、助攻與籃板數字上雙)的數據，簡直就跟家常便飯一樣，外界也給了他「北台灣大三元製造機」綽號。

只是洪志虎個性相當低調保守，就算25日在今年社會組最後一戰交出「完美」數據，他看到卻不是自己的得分、籃板或助攻，而是自己的5次失誤，讓他不禁開玩笑表示，「大概是因為隊友不喜歡接我的傳球，好想把失誤次數刪掉。」

不過仍以籃球素人身分，參加社會組籃球賽拿下第4成績，洪志虎已經相當滿足了，「我從沒想過自己能有一天可以打社會組比賽，這樣也算美夢成真吧！」

(中時 )