太平國小教學團隊從教育部次長蔡清華（左六）手中接過獎座。（嘉義縣政府教育處提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣梅山鄉太平國小透過「生態人文實驗小學」的轉型讓學校及社區共榮展現新機，抱回金質獎。（嘉義縣政府教育處提供／張毓翎嘉義傳真）

109年度教育部教學卓越獎頒獎典禮25日在國立中正大學登場，嘉義縣梅山鄉太平國小透過「生態人文實驗小學」的轉型讓學校及社區共榮展現新機，抱回金質獎的肯定。

太平國小位於海拔1000公尺高的山區百年小校，2015年轉型成為生態人文實驗小學，在校長黃彥鈞帶領下，透過「生態博物館」概念發展課程，以「生態探索」、「人文為本」、「未來展能」為理念，建構幸福（BLISS）五軸課程，打造學校成為師生幸福基地，延續太平百年風華。

教學團隊透過師生共學，從文史尋根找回大地的情感，培養美學創意，重現農村價值從科學探究擁抱山野實踐愛鄉行動，守護茶山實踐永續生態，孕育孩子成為「文史傳承者」、「美學新創者」、「行動守護者」、「跨界思考者」、「自我實踐者」的世界公民。

黃彥鈞說，太平國小轉型已邁向第6年，學校是一所僅有20幾名學生的小型學校，但教學團隊爭取各項資源，讓學生跨越山城，教學場域從社區擴展到全國，並透過實體與線上課程與外籍學生交流連結世界，激發每個孩子的學習動能。

黃彥鈞也說，教學團隊不斷提升專業能力，結合家長與返鄉青農共同努力，透過學校翻轉，結合社區資源，觀光提升、產業創新，吸引來自全國的共學伙伴到訪太平，也帶動社區的整體發展，學校與社區共榮共好，一起看見太平之美。

嘉義縣教育處長陳添丁表示，教學卓越奬是教育界的最高榮耀，且全國僅7所國小獲得金質獎，嘉義縣雖屬資源較為匱乏縣市，但在縣府與各校教學團隊努力之下，以最少經費激發最大教學動能，太平國小為社區及學生付出的精神令人感動，能抱回金質獎是給他們最大的肯定。

(中時 )