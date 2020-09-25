據日本共同社報導，日本山口縣岩國市市長福田良彥今天在市議會全體會議上，就美軍在該市岩國基地追加部署F35B隱形戰機的計劃表示，「將綜合考慮並給予理解」。報導分析稱，這意味著岩國市將同意美軍的部署計劃。

據報導，福田在市議會強調，追加部署不會造成很大噪音，他表示，「此事不會給居民的生活環境造成大的影響」。

此前在24日的市議會會議上，有市議員對噪音增加和F35B的安全性表達了擔憂，但防衛省中國四國地區防衛局局長森田治男就噪音問題表示，「部分地區會增加，但不會有大變化」，同時他還指出，飛機的安全性也沒有問題。

報導稱，山口縣知事村岡嗣政也在23日的縣議會會議上，表明了追加部署對生活環境影響較小的看法，還表示將參考岩國市等周邊地方政府的判斷，再決定如何應對。

目前，該基地已經部署了16架F35B隱形戰機，美軍計劃在10月以後，把隸屬於海軍陸戰隊的12架FA18戰鬥攻擊機逐步更換為16架F35B隱形戰機，使該基地F35B的數量增加至32架。

(中時 )