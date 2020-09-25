新北市教育局號召高中職學校軍訓教官，自行創作及編排「阿郎的拒毒大冒險」反毒舞臺劇，今（25日）來到坪林國小演出。（新北市教育局提供）

新北市教育局號召高中職學校軍訓教官，自行創作及編排「阿郎的拒毒大冒險」反毒舞臺劇，今（25日）來到坪林國小演出。（新北市教育局提供）

新北市教育局號召高中職學校軍訓教官，自行創作及編排「阿郎的拒毒大冒險」反毒舞臺劇，今（25日）來到坪林國小演出。（新北市教育局提供）

新北市教育局號召高中職學校軍訓教官，自行創作及編排「阿郎的拒毒大冒險」反毒舞臺劇，今（25日）來到坪林國小演出。（新北市教育局提供）

新北市教育局號召高中職學校軍訓教官，自行創作及編排「阿郎的拒毒大冒險」反毒舞臺劇，利用公餘時間自行組團及排練，109學年度將在新北市16所偏鄉小學巡演，今（25日）來到坪林國小演出，教官們幽默的表演受到學童熱烈歡呼鼓掌。

教育局長張明文表示，新興毒品常透過各式新穎包裝及外觀吸引青少年施用，首創安排熟悉反毒工作的教官同仁，以生動活潑及幽默詼諧的舞臺劇，為偏鄉學校的孩子們提供具創意的反毒教育，讓孩子在歡樂的過程中學到正確觀念、不僅提升警覺心，也讓反毒種子從小扎根。

負責舞臺劇整體工作規劃的謝旻曄教官表示：「我們這群熱血教官們希望能夠為新北市貢獻一己之力，從編劇、排演、道具規劃、服裝造型都是我們自己一手包辦設計，希望能夠用最貼近孩子的方式宣導，讓孩子心中種下反毒拒毒的小幼苗」。劇中飾演反派角色的黃偉誠教官分享：「軍訓教官在學生心目中應該多為正義形象，要跳脫威嚴正直教官而成為販賣新興毒品的藥頭，角色的轉換及揣摩也花了一些時間，畢竟用誇張的方式演繹壞人角色吸引孩子的目光，非常具有挑戰性！」。

9月16日巡迴舞臺劇首場已在平溪區十分國小登場，演出時台下的老師及孩子們專注的目不轉睛，並且情緒跟隨劇情起伏，到了互動橋段時孩子們爭先恐後舉起手來搶答，令現場的演員們感受到明星光環！今（25日）來到坪林區坪林國小演出，小朋友們對於軍訓教官的角色雖然陌生，但是對於舞臺劇中的角色卻能夠如數家珍，滔滔不絕地分享。

小樂說：「我對霸哥印象最深刻！本來以為壞人都長得很可怕，沒想到壞人也有搞笑的！所以老師還特別提醒我們，壞人的長相不一定是凶惡的！」，皮皮搶著說：「原本覺得可以拿到糖果跟零食很棒，看了教官們的舞臺劇才知道是不可以隨便拿陌生人提供的糖果跟餅乾!漂亮、可愛的包裝裡面可能都藏著可怕的毒品在裡面！」。

新北市政府教育局持續積極推動各項反毒教育工作，期盼透過生動、活潑的舞臺劇代替教條式的宣導，並結合家長、學校、警方、社政、衛政及民政等網絡單位共同向校園毒品宣戰，期為青少年學子打造健康無毒的新北友善校園學習環境，未來也會就霸凌防制、學生暴力偏差行為、疑涉違法事件等議題開發劇本，透過舞臺劇的演出傳遞自我保護及法律之能知識與規範，建立學子正確的人生價值觀並遠離毒、黑、霸的危害。

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(中時 )