基隆發生一起3歲男童意外身亡命案，25日男童與保母待在家中，約莫下午3點時，當時保母打算叫醒男童，卻發現已經死亡，意外發生後保母表示，男童之前就有感冒發燒症狀，但沒有健保卡所以沒帶他去看醫生，且也無法聯絡上父母，最後導致悲劇發生。

根據了解，這位保母並沒有證照，從5月20日開始照顧男童，至今已經4個月，由於男童的父母在廟口做生意，經常忙到無法來看小孩，保母說男童身亡之前，已經發燒大約3到4天，期間保母試圖聯絡父母，「昨天打很多通電話給他爸媽沒人接，到今天也沒人」，也因為沒有男童健保卡，一再拖延看醫生的時間。

保母透露男童的父母基隆廟口賣東西，原本說8月25日要過來帶兒子，結果一直延到9月25日，至於沒有證照卻看顧小孩，保母說雙方是透過網路仲介介紹，男童父母也知道她沒有證照，但還是請她幫忙。

根據警方現場初步判斷，男童沒有受虐跡象，而詳細的死因，仍有待檢警調查。另外，保母無證照部分，將會依兒少法罰鍰 6000至3萬不等。

(中時新聞網)