基隆月眉路髮夾彎改善延宕3年，如今恐再度發包。（吳康瑋攝）

基隆市月眉路至新北瑞芳交界長達3公里，並有9處彎度過窄的「髮夾彎」，導致行經車輛交會通行險象環生，對此，基隆市府爭取內政部營建署補助改善道路，並分二標改善，第一標採平面拓寬，但因影響7千平方公尺的保安林地，因此，林務局要求停工重新調整線型，近期細部設計終於完成，並大幅減少林地使用，增設跨越山谷橋樑，但該案已延後至少3年，廠商提出終止契約，市府仍在研議是否重啟招標。

工務處指出，改善工程以月眉山高點為界點分成兩標，通往四腳亭的第二標已通車，全線北起月眉路65巷，南至基隆、新北交界處止，新闢道路寬度13公尺，沿途有2座合計總長735公尺的高架橋，而第二期工程全長1.167公里，總工程經費高達4.7億元，在動工六年多後，終於在今年4月通車，從市區到四腳亭，開車至少可以節省5分鐘車程。

工務處養護工程科長簡翊哲表示，從基隆市區六合街通往月眉山的第一標工程，因為去年2月林務局為避免破壞大片保安林地，要求停工修正施工路線及設計，而工務處檢討後，有增設1座145公尺跨越山谷的橋樑，並縮小保安林面近4千多平方公尺，市府正在進行水保跟環評，因此仍然停工。

對此，工務處指出，月眉一標決標金額高達1億5千萬元，開工至今超過3年，原採原路拓寬來改善路型，道路拓寬為10公尺，並將新增2公尺寬的人行空間，目前工程要求在年底前復工，但日前施工廠商依照工程會規範，停工6個月以上可以提出終止契約之訴，因此，市府是否協調繼續履約或是解約重啟招標，仍在研議中。

(中時 )