熱衷教育的姚采穎，在教學這條路上獲得不少成就感。（粘耿豪攝）

姚采穎秀出熱騰騰的新科助理教授聘書。（粘耿豪攝）

女星姚采穎投入教育工作6年，今年1月拿到台藝大碩士文憑，9月中終於獲得玄奘大學影劇藝術學系專案助理教授的聘書，從1周跑3所大學的兼課教師正式升格助教，她坦言同期應徵師資的人學歷都很高，「但我20年的業界資歷，外面找不到。」她在演藝圈打滾多年的經歷有助於產學合作，最終才雀屏中選。

有些課確實只有姚采穎能教，例如「面對輿論」，她以自己曾遭受不實指控的負面新聞與學生走心分享，「我會跟學生說面對輿論壓力要怎麼樣在最低潮再站起來，也跟女生說，有些事男生做就是帥啊，女生做就是不好看，要盡量避免，另外社群媒體不要放太多私人的照片，若以後紅了會被挖出來。」

姚采穎熱愛教育，支持她的動力是看見學生成長，前陣子有1位自閉症男同學上她的台步課，因同學缺乏安全感，隨時書包都不能離身，但練台步要學站姿，必須練貼牆貼背，只好因材施教讓那位同學把背包背在正面抱著，學期間她不斷累積與男同學之間的信任感，終於在學期末上台走台步驗收時，成功說服對方脫下書包，完成一場有模有樣的走秀。

現在姚采穎從領鐘點費變成收入穩定的助教，她笑稱終於可以穩定的還研究所學貸，38歲的她也自認到了適婚年齡有些壓力，「沒有排斥婚姻、不排斥跟同業、教授談感情，搞不好教學相長可以學東西！不過現在也經不起天崩地裂的愛情。」前陣子確實有位教授追她，會寫詩、用音樂示好，不過她沒來電，兩人僅有止乎於禮的約會，以維持朋友的關係收場。

(中時 )