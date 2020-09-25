中碳（1723）除了與台塑河靜鋼廠合作將煤焦油加工生產的碳黑進料油，可望年底之後商轉，屏東廠生產的活性碳持續出貨在台日商，特殊應用的等方性石墨塊材產品，則在試車中，既有的產品介相石墨碳微球也陸續開拓台灣、日本、韓國、以及東南亞方面的客戶，這些高價值的產品，可望陸續為中碳帶來營收動能。

中碳發言人黃初凱25日在法說會中指出，全球新冠肺炎疫情近期有些嚴峻，加上美中兩強衝突仍未止歇，與中碳石化產品具有連動性的原油，需求與價格的成長，仍受影響，每桶都在40美元左右。

他說，儘管如此，與油價連動的煤化學品銷售，已逐漸升溫，為了因應變局，中碳將持續觀察市場動態，彈性調整銷售策略，變更產品組合，以應對不同品項在產業衝擊下的消長，積極鞏固現有客戶與訂單，並開拓客源提升銷售量。

黃初凱表示，中碳與台塑河靜鋼廠合作建置的煤焦油加工處理廠，目前正在試車，等到取得越南政府發給的運轉執照之後，就可產銷碳黑進料油，做為輪胎等相關材料，年產量大約10萬噸。屆時，雙方合資公司即可銷售價格比煤焦油更高值的碳黑進料油，提升中碳的營收。

黃初凱表示，屏東廠生產的活性碳產品，可添加改善鉛酸電池，強化效能，目前已經出貨給一家日本公司，由於活性碳售價大約是石墨熟球材料的2到3倍，該條年產能約40噸左右的產線，未來商轉後，也將對中碳帶來營收助益。

至於開發驗證中的等方性石墨塊材，目前正在屏東廠試車中，售價也是熟球材料的倍數，在模具、放電加工、金屬連鑄、半導體長晶等市場可以做很好的應用。

黃初凱表示，目前，介相石墨碳微球負極材料已有日本新建儲能設備的客戶、以及正在擴廠的韓國客戶，隨著建廠的進度，今年底到明年的需求量，也將更多，而東南亞市場的拓展正積極進行中，再加上台灣也準備要建儲能系統，如果成長快的話，對中碳營收助益大。

(工商 )