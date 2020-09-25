6個新創團隊輪流登台簡報，每個新創團隊認認真真地在檯上進行簡報，包括創新技術、商業模式，財務條件等等，不能漏掉任何可以吸引檯下二代企業青睞、甚至決定投資的重要細節。

這是今（25）日在台北進行的「二代創新轉型培訓營」，各新創團隊實際的demo pitch，參與培訓的30位台灣企業接班人及企業投資主管根據筆記本，一步步進行投資案評估、談判流程，結合自家企業的實務經驗與能力，實際演練創新投資的可能。

要能夠把這項本身就是創新的培訓營辦起來，實際需要動員多方資源，包括主辦單位經濟部中小企業處與新創加速器SparkLabs Taipei、資策會，以及企業專家蜂行資本、立勤國際法律事務所、達盈管理顧問等。SparkLabs Taipei 管理合夥人邱彥錡表示，這是一場「企業數位轉型與新創媒合投資」的實務訓練。

經濟部中小企業處表示，構思「二代創新轉型培訓營」的活動，應有助於臺灣中小企業應對家族傳承、企業接班及創新轉型等問題，並具備永續發展的傳承能力和創新思維。

邱彥錡分析，二代經營者吸取了上一代傳承的經驗與資源，可以透過鏈結新創團隊借助外部創新技術或解決方式，產生顛覆性創新，或運用投資及併購新創團隊，協助企業帶來結構性的成長。

然而，理論終歸理論，市場上也經常可見中小企業轉型或接班失敗的案例，「二代創新轉型培訓營」當中的實境模擬，於是成了企業學員最好的學習機會。蜂行資本合夥人李彥樞則以自己創投的經驗向學員分享，投資方可以如何尋找案源，以及如何評估投資案是否對自己的投資目標有利。立勤國際法律事務所主持律師黃沛聲則解說，進入企業新創參與的實務層面，如何進行投資談判與合約等，包含投資人與被投資人應如何管理雙方期待、劃分權責，及前期就可避免的糾紛。

(工商 )