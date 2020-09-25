屏東縣政府勞動暨青年發展處訂於9月26日（星期六）上午9時00分至12時30分於屏東酒廠（屏東縣內埔鄉建國路34號）辦理屏東好就業現場徵才活動，邀請轄區內15家廠商於現場徵才，提供200個以上職缺。

這次活動邀請超過15家以上知名企業參與，包括元晶太陽能科技、順成鋼鐵、鈺陞興業、城夆預拌混泥土、南部化成、屏東汽車客運、薇風精品三商家購-美廉社、祥源興機械、申豐特用應材、銘榮元實業、旺全國際企業、遠東藍藻工業、環拓科技、如記食品、發發發、強匠冷凍食品及南台灣具規模的飯店櫻花蝦金品大飯店、華友聯休憩事業、以及鼎基先進材料、天明製藥、臺灣農林、太子保全等，釋出超過200個以上的工作機會，徵才職務內容有：包含主管級職務及各類技術專員/工程師、司機、品管、飯店服務員、作業員、營建工程等各類職缺。

另，因應畢業季節及國內嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情漸趨和緩，就業市場逐步復甦之際，本次現場徵才活動結合勞動部之「青年就業獎勵計畫」，提供108學年度應屆畢業15～29歲青年最高3萬元就業獎勵，鼓勵社會新鮮人積極尋職並穩定就業。應屆畢業青年凡109年9月30日前加保者至線上登錄，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵金；如持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。歡迎應屆畢業青年，儘速到「台灣就業通網站」專區，查詢相關資訊及線上登錄參加。

（詳情請上勞動部勞動力發展署/就業服務/就業相關補助網址查詢：https://www.wda.gov.tw/cp.aspx?n=A25A31DE8D66F1C6&s=7C1D1FD6FD150BF5）或勞動力發展署24小時免付費客服專線：0800777888。此外也提醒民眾，如有發燒症狀者，建請在家中自我健康管理並暫勿參與本活動，針對前述無法參加者若對本次活動職缺有興趣，可於活動後3日內將履歷資料郵寄至縣府勞動暨青年發展處（屏東市自由路17號），縣府將主動將履歷資料送至廠商處，在此為預防第二波疫情再度發生，請參與民眾戴口罩做好自我防疫。

勞動暨青年發展處表示，為滿足縣民求職安全及保障勞工、勞動權益等多方面需求，活動現場也邀請到勞動部勞動力發展署高屏澎東分署屏東就業中心、勞工保險局屏東辦事處、屏東縣榮民服務處、原住民族委員會屏東區就業服務中心、本府衛生局、屏東縣政府財稅局等為民眾提供整合性諮詢服務，有求職、轉職需求之民眾，積極把握與廠商直接面對面的絕佳機會，一展你的職能與熱忱，前往現場應徵，一同來尋找滿意的工作！

相關資訊請來電屏東縣政府勞動暨青年發展處就業服務專線（08-7534984），或上屏東縣政府全球資訊網、屏東縣政府勞動暨青年發展處以及勞動部台灣就業通網站查詢。

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