民眾養成戴口罩及保持社交距離的習慣，能夠有效防止飛沫傳染的疾病擴散。（姜霏攝）

今年初疫情肆虐，民眾為新冠肺炎感到恐慌，為避免感染疑慮，各大百貨、大眾運輸等室內場所皆規定人人戴口罩，而除了防範新冠肺炎外，傳染性疾病感染人數也大幅下降，尤其去年流感確診人數為215例，今年截至24日僅累積63例。

根據統計，去年流感門急診就診人數高達35萬，確診案例為215例，今年門急診就診人數下降至13萬，確診案例也減少至63例。桃園市衛生局疾病管制科長葉潔瑩提到，今年大眾養成勤洗手、戴口罩的衛生習慣，為了確保自身安全，民眾出門時會盡量避免人潮擁擠的場所，同時也保持人與人間的社交距離，學校、公司也格外重視量體溫、噴酒精等安全措施，因健康習慣的改變，今年與往年相比，大幅減少感染疾病傳播的速率，特別是呼吸道疾病，例如流行性感冒、腸病毒等。

佑您康藥局藥師江凱翔表示，今年任何藉由飛沫傳染的傳染性疾病都有同步降低的趨勢，兒童門診的數量也減緩不少，但衛生習慣為其中一個原因外，氣候狀況及疫苗施打普及度也是其中因素。

葉潔瑩呼籲，即便疫情稍微減緩，但期許民眾能持續養成健康的衛生習慣，保持勤洗手、勤消毒的衛生意識，對疾病防治來說相當有效，能夠大幅降低傳染疾病的感染人數。

(中時 )