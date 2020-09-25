衛福部桃園療養院9月時前進龍山國小、文山國小、永順國小等鄰近校園宣導正確用藥，桃園療養院藥劑科主任鄭淑文指出，現今多數孩童因家中長輩的錯誤教導，而導致用藥觀念偏差，嚴重將造成身體負擔外還有可能引發藥物中毒。

鄭淑文提到，孩子使用藥物經驗多來自於家中長輩，害怕藥物的苦味，就利用牛奶或果汁代替白開水，流鼻水及咳嗽時便直接將腸胃藥、綜合感冒藥以大人劑量給孩子服用。甚至曾遇過家長擅用偏方藥物，給孩子喝板藍根、噴口腔消毒液或食用誇大不實的保健營養品，鄭淑文強調，孩子應培養正確用藥觀念，確保自身及家人的用藥安全。

鄭淑文說，進入校園宣導時，以問答的方式瞭解孩子們的用藥習慣，沒想到多數孩子的擁有錯誤觀念，時常有孩童將感冒藥帶來學校中午飯後吃，但常發生忘記吃藥的情形，孩童為避免回家被父母罵，放學後趕緊將感冒藥吃完，但晚餐飯後又再度食用藥物，鄭淑文提醒，這樣的行為會導致孩童藥物中毒。

藥物丟棄也是一大學問，鄭淑文提到，民眾大多將藥丸直接丟棄垃圾桶、藥水直接倒入馬桶，這樣的做法會導致生態汙染，民眾應將需棄置的藥物及藥水裝置夾鏈袋中，加入茶葉渣、咖啡渣稀釋藥物的氣味，再放進報紙吸收水分，最後再丟入馬桶，但若是生長激素、抗爭素及賀爾蒙等抗病毒的藥物，需拿至社區藥局棄置，否則會影響生態的抗藥性。

(中時 )