霹靂首次展出《天生我才怎麼用》主角李白，本尊與戲迷相約特展見。（霹靂提供）

文化部人文及出版司副司長朱砡瑩（前排右六）、策展人羅禾淋（後排右五）、文化部長李永得（前排右五）、國立台灣美術館館長林志明（前排右四）、霹靂國際多媒體副總黃文姬（前排右一）均出席。（霹靂提供）

國立台灣美術館於26日起展出「滲透次元壁—臺日漫畫美學當代藝術特展」，25日在台北台灣漫畫基地舉行記者會，邀請國寶級漫畫大師游龍輝及在日本具知名度的人設插畫家VOFAN致詞，也邀請到角色扮演者夏侯橘助、布雷德及Peter走秀。這次的展覽邀請了包括霹靂國際多媒體在內等28組台灣和11組日本的藝術家或團體參展。

今天的記者會到場的貴賓包括文化部長李永得、國立台灣美術館館長林志明，霹靂國際多媒體副總經理黃文姬等人。霹靂國際副總經理黃文姬表示，霹靂很榮幸獲邀參加滲透次元壁－臺日漫畫美學當代藝術特展，展出主題有二：《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》和《天生我才怎麼用》。《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》是日本知名動漫編劇虛淵玄和霹靂共同打造的布袋戲影像作品，《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》同時也「突破次元壁」推出漫畫，成功的在日本推廣布袋戲文化。

《天生我才怎麼用》是新作品，首次嘗試布袋戲的校園喜劇，也在畫面中結合了漫畫式的表達形式；希望大家能到台中國美館參觀體驗。霹靂也首次展出《天生我才怎麼用》主角李白，另一尊戲偶是《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》要角凜雪鴉。

本次展覽以28組臺灣及11組日本藝術家或團隊的作品，分析「個人」、「他者」和「諸眾」三者之間的關聯，將展區分為「個體刻劃的經典（個人）」、「群體串聯的力量（他者） 」、「社會文化的反轉（諸眾）」等3個主題，先以「結構維度」呈現，再各別談論「歷史維度」，並延伸出第4個主題「漫畫未來的輪廓」。

參展的臺籍藝術家包括與日本合作《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》的霹靂國際多媒體，以及同名漫畫《霧社事件》作者和電影《賽德克巴萊》美術指導及顧問邱若龍等人。日籍藝術家則包括《機動警察》人物設計師高田明美、參與《科學小飛俠》人設的天野喜孝、在日本的藝術大學任教的國際知名媒體藝術家八谷和彥、安藤英由樹等人。

另外，本展也展出跨領域合作的藝術實驗，包括錄像藝術家陳依純與漫畫家左萱的作品《混昧於神之鄉之後》、新媒體藝術家胡縉祥與漫畫家Barz的作品《光動機》、新媒體藝術家李文政與漫畫家Nagee的作品《海翁四百年史》。現場也運用AR技術讓觀眾與虛擬偶像β虎妮與杏仁咪嚕近距離互動。「滲透次元壁—臺日漫畫美學當代藝術特展」展期從9月26日至12月6日在國立臺灣美術館數位藝術方舟展出。

(中時 )