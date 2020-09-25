「2019年度十大專輯暨十大單曲」頒獎典禮25日在台北流行音樂中心（北流）舉行，金曲獎前率先得到年度十大專輯及單曲的魏如萱（娃娃）今盛裝出席，她開心地說：「如果拿做專輯來比喻的話，做一張就像生一個孩子，因為我生過孩子，生孩子很難，做專輯有人頒獎給你，但生孩子沒人頒獎給你，我這次就當作是有人一起連生孩子份都頒獎給我。」

一同領獎的陳建騏被問對於自家歌手魏如萱，拿下本屆金曲獎是否勝卷在握？陳建騏笑回：「對她一定永遠有信心，女歌手中她肯定是第一。」樂得魏如萱說：「大家聽到沒，老師都這樣說了，好開心。」陳建騏一聽到趕緊回：「完了！我要得罪很多人！剛剛娃娃說生個專輯向聲小孩，我跟她生了很多小孩，之後應該會子孫滿堂。」

魏如萱今年第四度入圍金曲獎最佳女歌手，且首度出任典禮主持人，她自爆當天的造型「該露的不會少露，可以露的一定會給大家看」，笑說：「我一定會露給大家看，一定上面露、下面也露。」現場媒體打趣問「穿泳裝嗎」？魏如萱聽聞大笑：「沒有這麼開放啦！會分批露。」

王若琳、陳珊妮、黃韻玲、魏如萱。（中華音樂人交流協會提供）

熊仔（左）開心領獎。（中華音樂人交流協會提供）

(中時 )