國家文藝獎得主吳興國，日前順利完成即將封箱之作《李爾在此》的首場演出。（國家兩廳院提供）

「每一次演這齣戲，我都很激動，淚水與汗水分不清，都是鹹的。還能演戲，讓我知道自己仍活在當下。」國家文藝獎得主吳興國，日前順利完成即將封箱之作《李爾在此》的首場演出，一人分飾十角，忽男忽女、忽老忽幼，又翻又摔，最後吊鋼絲拔高飛起，令觀眾驚奇。

「我不只是還原莎士比亞，裡面還有我的驕傲、任性、憤怒和委屈，所有我的一切，全都在這齣戲裡，唯有如此，我才覺得真的把這齣戲演好了。」

吳興國表示，1998年，他所創立的當代傳奇劇場暫時休團，他重新尋找創作方向，「一個團隊一年一定要演出固定場次，才有辦法維持營運，但我無法做到一個月演出15到20場，當時心想，不然乾脆再往精緻中的精緻走，來挑戰碰撞莎士比亞、希臘悲劇好了。」

吳興國說，改編莎士比亞《李爾王》的過程，非常艱難，每次半夜思考時，都淚流不止，「莎士比亞透過劇本、李爾王的嘴，詢問觀眾，你們是誰？我也在問，自己究竟是誰，為什麼要在這裡。」

由吳興國所改編的《李爾在此》，共有「戲」、「弄」、「人」三幕，故事描述80歲的李爾王，決定把他的國土和政權交給3個女兒，只要女兒們能表現孝心，說出討他歡心的話，他就會賞賜女兒最寶貴的財富。演員必須在劇中，一人分飾老人、女人、小丑、兒子角色。

今年初，吳興國才剛到智利聖地牙哥藝術節演出《李爾在此》，他坦言，年近70，體力上幾乎已無法負荷，「唱念作打，又摔又倒，體力上不像20年前，但心境上，我更像李爾王的年紀了，只要換好裝，我就覺得自己是80歲的人。」

吳興國表示，他仍期許自己在可以的狀態下，再繼續演，「但未來就是年輕人的世界了，我已經碰撞過傳統，也已經被罵過了，有一種深刻的心得，怎麼把傳統和現代，在當下融合，是未來每一個年輕人的功課。

吳興國說，這齣翻轉自莎翁之作的作品，融入了他的青春年華，對京劇的喜愛。

望著舞台上的大型雕像，每一尊都沒有頭，像是斷垣殘壁，吳興國表示，這象徵著莎士比亞筆下的李爾王，所向無敵，但終究是個失敗者，殘兵敗將，「這齣戲，裡頭是莎士比亞的靈魂，我闖了進來，參與了這場悲劇，觀眾看見吳興國，以及其中的超脫。如此而已。」

(中時 )