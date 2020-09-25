新竹有精品旅館業者引進中部設計風格，推出有開放空間、主題多元的精品旅館。（邱立雅攝）

日前才有精品旅館差點關門，如今又有業者加入新竹精品旅館戰局。有業者從台中一級戰區引進精品旅館空間設計，推出有露天花園還可以烤肉的全年齡層客群精品旅館，並抹去摩鐵的情欲色彩，還提供親子房嬰兒床等服務，受惠國魯熱，暑假幾乎都有7成住房率。

新竹市主打主題風格的精品旅館10幾年來僅寥寥數家，最近開幕的也已超過5年，有業者評估新竹市多年來未曾有新型態精品旅館進駐，於是3年前大膽投資，花了1年時間裝潢房間，在疫情年勇敢投入戰場。

業者指出，精品旅館坐落在住宅區，距離新竹火車站、新竹城隍廟以及新竹公園都僅有5分鐘車程，館內共有28間精品房，間間都有空中小庭院。業者表示，由於新竹市較少有主題式精品旅館，且移植台中特色，希望能帶給消費者新的感受。

由於今年疫情肆虐，不少旅宿業者苦撐，甚至經營不下去，為何選在疫情年開幕？業者表示，由於精品旅館採獨立房間、獨立空調，幾乎沒有與他人接觸機會，加上主打客群多元，可三五好友歡唱、工作聚會、親子休憩都很適合，同時受惠國旅熱，暑假試營運住宿率都有7成滿。

近期因中秋節將至，業者表示，因部分房型有戶外大空間，配備可容納20人的烤肉庭園，有不少熟客及公司行號舉辦聚會活動，中秋連假也已早早被搶訂一空。

(中時 )