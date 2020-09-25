大陸解放軍軍機近期頻頻越過海峽中線，擾亂台灣西南海空域，也讓兩岸會不會開戰成為熱門討論話題。對於兩岸瀕臨戰爭，台北市議員羅智強就表示，台海開戰與否，取決與兩岸領導人及美國總統川普的一念之間。且開戰後不分城市鄉下，其實都不安全。

羅智強今25日在臉書貼文表示，他始終反對武統，和用武力解決區域紛爭，原因是因為大陸的飛彈打下來，不會辨別是國民黨還民進黨，也不會辨識將打到的人是台灣人還是大陸人，而民進黨政府煽動「仇中」、大陸也間接運作民間「仇台」，兩岸催動民族主義，才使原本和平的台海，變成今天的兵凶戰危的對峙。

他也提到，一位朋友忽然問他，「兩岸會開戰嗎？」羅智強説，他不知道，要戰不戰，決定於兩岸領導人及川普的一念之間。朋友再問，如果開戰，待在台北安全還是回鄉下安全？羅智強說，一旦開戰，台灣成為焦土，哪有什麼地方是安全的呢？」。

多達2千多位網友留言回應，「一但擦槍走火開戰了，可憐的是老百姓」、「很多台灣人沒有感覺、也不知道戰爭的可怕」、「打打殺殺不能解决問題，一旦開戰两岸都不會得利」、「棋子、塞子，比喻言猶在耳，八九個月後一語成讖」。

(中時新聞網)