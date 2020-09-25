薇閣精品旅館新竹館日前公告因受疫情及租金雙重夾擊下將吹熄燈號，消息一出引來大批民眾打爆電話要購買冰箱、電視、床鋪、鋼管等物品，但地主最後軟化願意降租，薇閣精品旅館新竹館閉館一事峰迴路轉，決定繼續營業，為向消費者道歉，薇閣新竹館也祭出住宿7折、休息8折優惠。

上周薇閣新竹館在粉絲頁宣告將在17日熄燈，並表示不敵疫情，讓整體業績下滑，在堅持品質與服務之下，改以促銷休息時段來平衡收支，未料地主欲漲租，業者決定結束營業。消息傳出後引起網友討論，且旅館內的冰箱、電視、床具等等物品，更讓民眾摩拳擦掌準備搶購，頻頻撥電話詢問：「何時拍賣？」

由於民眾十分關心薇閣新竹館去留，最後地主則態度軟化願意降租，業者評估後決定繼續經營，同樣也於粉絲頁公告，表示將繼續營業，並在此段期間造成忠實顧客的惋惜與不安，致上歉意之外，更推出薇閣新竹館不分平假日住宿7折、休息8折的優惠，優惠至12月20日止。

不少網友開心表示又可以繼續消費了，但也有網友不領情，認為是業者談判租金的手法，但業者澄清，確實早在兩個月前就通報勞工處以因應接下來的大量解雇，決定結束營業時也逐一盤點財產，準備送交分店或尋覓盤商收購，此次熄燈一事峰迴路轉，是皆大歡喜的局面。

(中時 )