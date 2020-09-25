台南市長黃偉哲參訪鮮饌加工廠包裝虱目魚。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

中秋節將至，台南市政府農業局因應中秋團圓聚餐、烤肉市場需求，推廣在地當季優質虱目魚產品，推出「健康低脂燒烤虱目魚秋鱻菜單」，推薦民眾中秋烤肉選用當季的虱目魚作為食材，美味健康無負擔。

台南市長黃偉哲表示，台南市是全台最大虱目魚產地，年產量達2萬8000公噸，今年8月市府與全聯福利中心合作辦理台南產地直送虱目魚活動，檔期銷售額度較去年同期成長6成，年銷售額度近億元。

黃偉哲說，今年虱目魚產量沒有大增，但產地價1斤只有32元，已跌到成本邊緣，但虱目魚肚零售價1片卻要60至70元，加上魚頭、魚柳、魚皮、漁腸售價，錢都到那裡去了，已請消保官調查了解中間商運作機制。

學甲在地鮮饌國際公司為全聯虱目魚供貨廠商，與學甲地區及周邊養殖漁民契作，以生態養殖法營造產地健康環境。黃偉哲25日下午也前往鮮饌工廠視察，見習虱目魚的分切、包裝，檢視鮮饌公司的工廠環境。

台南市農業局表示，鮮饌加工廠加工全程攝氏15度到18度冷鏈處理，有HACCP等多項國際認證，產銷履歷證明，今年度更採用貼體包裝方式，改善產品包裝，提升產品質感，增加台南在地生產虱目魚品牌價值。

黃偉哲說，虱目魚有「高蛋白、高鈣、低膽固醇、低熱量、低脂肪」5大特點，是健康減脂的好食材，推薦民眾今年中秋烤個不一樣的烤虱目魚大餐。

(中時 )